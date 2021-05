Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : propose d'augmenter le dividende 2020 de 51,5% Cercle Finance • 11/05/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 16 juin, la direction d'Esker proposera une hausse de 51,5% du dividende, soit 0,5 euro par action contre 0,33 euro lors du précédent exercice, annonce aujourd'hui l'entreprise. Esker indique en effet aborder le nouvel exercice 'avec confiance', encouragé par les performances enregistrées en 2020, tant en matière de chiffre d'affaires que de résultats et un retour de la croissance à deux chiffres de l'activité commerciale au premier trimestre 2021. Esker reprend donc sa politique de redistribution dynamique des résultats aux actionnaires, après avoir fait le choix, dans le contexte d'une crise sanitaire inédite, de réviser à la baisse le dividende distribué au titre de l'exercice 2019.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris -1.46%