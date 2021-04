Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : prévision de croissance organique relevée pour 2021 Cercle Finance • 14/04/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Esker relève sa prévision de croissance organique pour 2021 de 15% à 16%, ce qui devrait porter son chiffre d'affaires aux alentours de 130 millions d'euros à parité euro/dollar inchangée. À ce niveau de croissance, sa profitabilité devrait s'établir entre 12 et 15%. La société affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de 31 millions d'euros, en croissance de 10% (+14% à taux de change constant), marquant à nouveau le meilleur trimestre de son histoire malgré une situation économique encore difficile. La croissance reste portée par le développement des solutions cloud qui progressent de 16%, pour représenter 94% de l'activité du groupe de solutions d'automatisation des cycles de gestion. Il revendique en outre de très nombreuses signatures en ce début d'année.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +6.62%