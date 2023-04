Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: partenariat technologique avec Talentia information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 13:44









(CercleFinance.com) - Esker a annoncé mardi la signature d'un partenariat technologique et commercial avec l'éditeur de logiciels Talentia en vue d'aider les entreprises à se préparer au passage à la facturation électronique.



Aux termes de l'accord, Talentia - dont les solutions sont utilisées par près de 20% des ETI françaises - intégrera les applications d'Esker en matière d'automatisation des factures fournisseurs et clients.



Cet accord va permettre à Talentia d'enrichir sa suite financière en fournissant à ses clients la capacité de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.



La mise en place de la réforme de la facturation électronique au sein des entreprises est prévue à compter du 1er juillet 2024.





