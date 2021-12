Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : partenariat stratégique avec l'américain LSQ information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Esker annonce ce soir la signature d'un partenariat stratégique avec LSQ, leader américain des solutions d'optimisation du besoin en fond de roulement (BFR). Désormais, les solutions de financement offertes par LSQ FastTrack seront directement intégrées dans l'offre Esker Pay: les clients fluidifier les paiements fournisseurs en finançant directement leurs factures (affacturage inversé) ou en proposant un paiement anticipé en l'échange d'un escompte sur le montant total de la facture.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris -1.30%