ESKER : partenariat stratégique avec KPMG France pour la dématérialisation des factures

(AOF) - Esker et KMPG France, leader de l'audit et du conseil, joignent leurs expertises respectives pour accompagner la digitalisation des directions administratives et financières. 2023, c'est l'échéance à partir de laquelle toutes les entreprises du secteur privé auront pour obligation d'accepter les factures au format électronique. Elles auront jusqu'à 2025 pour se plier à l'obligation de facturation électronique, imposée par la loi de Finances 2020.

"La facturation électronique obligatoire se traduit d'ores et déjà par une prise de conscience des sociétés. Ces dernières se rendent compte que cette échéance nécessite d'élaborer un plan d'action solide car ce sujet va générer des changements significatifs non seulement au niveau du système d'information mais aussi en termes de processus et de conformité fiscale. Face à cette échéance importante, KPMG France et Esker travaillent de concert pour définir les meilleurs processus afin d'assurer un accompagnement d'excellence auprès des entreprises ", a déclaré Julie Tarbé de Saint Hardouin, Associée KPMG France, spécialisée en conseil des directions financières.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.