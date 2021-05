Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : partenariat stratégique avec KMPG France Cercle Finance • 17/05/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Esker et KMPG France, leader de l'audit et du conseil, joignent leurs expertises respectives pour accompagner la digitalisation des directions administratives et financières. Toutes les les sociétés du secteur privé auront pour obligation d'accepter les factures au format électronique à l'horizon 2023 puis auront jusqu'à 2025 pour se plier à l'obligation de facturation électronique, imposée par la loi de Finances 2020. Pour Esker, cette alliance aura pour finalité de valoriser les professions financières grâce à une démarche agile d'accompagnement au changement. 'L'expertise de KPMG France, combinée au savoir-faire technologique d'Esker, permettra aux entreprises d'avoir toutes les clés en main pour aborder sereinement le virage de la généralisation de la facture électronique à partir de 2023, assure Esker.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +1.71%