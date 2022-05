Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: partenariat renforcé avec Grant Thornton France information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Esker indique renforcer son partenariat stratégique avec le groupe d'audit et de conseil Grant Thornton France, qui se positionne désormais comme intégrateur des solutions Esker, en France et à l'international, pour accélérer la transformation digitale des entreprises.



Le spécialiste de la dématérialisation de documents rappelle que deux milliards de factures sont émises en France chaque année et que quatre millions d'entreprises sont assujetties à la TVA. Or, à partir de juillet 2024, la facturation électronique s'imposera aux échanges B2B.



'L'expertise de Grant Thornton en matière d'AMOA (assistance à maîtrise d'ouvrage) et de conseil, combinée au savoir-faire technologique d'Esker, permettra aux entreprises d'avoir toutes les clés en main pour aborder ce virage clé d'ici à 2024', affirme-t-il.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris +0.14%