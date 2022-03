Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: partenariat avec Fujitsu Asia dans l'ASEAN information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - — Esker annonce un partenariat avec Fujitsu Asia, siège régional du groupe Fujitsu dans la zone ASEAN.



L'accord prévoit que Fujitsu Asia fournisse des services de conseil, de revente, d'implémentation et de support pour les solutions Esker d'automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash aux clients de Singapour.



Esker ajoute que cette alliance s'inscrit pleinement dans le cadre de sa stratégie de croissance et qu'elle permettra à Fujitsu Asia de développer davantage son offre de services.





