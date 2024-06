Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: partenariat avec EY, cabinet d'audit & de conseil information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Esker annonce s'allier au cabinet d'audit financier et de conseil EY pour ' relever les défis de la transformation numérique des entreprises '.



Dans un environnement en perpétuelle évolution, marqué par l'émergence de technologies disruptives et par d'importants changements réglementaires, cette collaboration offre aux entreprises un accompagnement complet, couvrant à la fois les phases amont et aval de leurs projets de transformation digitale.



L'expertise technologique d'Esker, associée à l'approche globale d'EY, doit permettre aux fonctions finance, achats, supply chain ou encore service clients de prendre des décisions 'plus éclairées', souligne le communiqué d'Esker.







Valeurs associées ESKER 191.90 EUR Euronext Paris -3.13%