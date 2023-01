Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: ouverture d'une nouvelle filiale au Benelux information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 18:10









(CercleFinance.com) - Esker annonce l'ouverture d'une nouvelle filiale au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

Cette implantation s'inscrit dans la stratégie “Glocal” d'Esker : une approche à la fois internationale et locale grâce à l'ouverture de filiales.



Selon la société, le Benelux constitue un pôle d'attractivité européen majeur pour les grandes entreprises, notamment dans l'industrie et les biotechnologies.



Esker compte d'ailleurs déjà de nombreux clients dans cette zone tels que Abbott, Atlas Copco, Greenyard, Heineken, Ineos et un partenariat fort avec KPMG sur la zone Pays-Bas.



En charge de la zone Benelux pour la filiale France d'Esker depuis 10 ans, cette annonce s'accompagne de la nomination d'Adelin Odent en tant que Country Manager d'Esker Benelux.





