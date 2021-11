Esker : nouvelle solution pour la suite Order-to-Cash

(CercleFinance.com) - Esker annonce le lancement de sa solution d'automatisation des réclamations et déductions, faisant partie intégrante de sa suite Order-to-Cas, et qui permet de traiter rapidement les réclamations et maitriser le suivi des paiements partiels.

'Grâce à la capture de données pilotée par l'Intelligence Artificielle (IA) et aux capacités de workflow électronique, Esker élimine les problèmes inhérents au traitement manuel des réclamations', explique la société.

La solution gère à la fois les réclamations des clients liées aux produits (ruptures de stock, produits endommagés, etc.) et les déductions financières des clients (factures commerciales et promotionnelles, frais de pénalité, contributions marketing, etc.).