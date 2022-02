Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: nouveau contrat avec Givaudan information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la dématérialisation de documents Esker annonce la décision de Givaudan, leader mondial de la création de parfums et d'arômes, de bénéficier de son accompagnement dans la digitalisation de ses factures fournisseurs.



Ce projet vient s'ajouter à l'automatisation des commandes clients que l'entreprise suisse avait choisi de déployer à l'échelle mondiale lors du développement du programme Givaudan Business Solutions il y a quelques années.



'En éliminant l'étape de saisie manuelle des données grâce à l'automatisation, les solutions Esker renforcent l'efficacité des équipes de Givaudan tout en leur permettant de se consacrer davantage à la relation client et fournisseur', explique la société.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris 0.00%