Esker : nomination au comité de direction

(CercleFinance.com) - Esker annonce la nomination de Claire Valencony au sein de son comité de direction. Actuellement en poste en tant que Directrice des alliances stratégiques monde, Claire Valencony a rejoint le Comité de Direction d'Esker le 1er mars 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle pilote et coordonne les initiatives indirectes d'Esker au niveau mondial. Forte de plus de 18 ans d'expérience à l'international et dans le domaine de la dématérialisation des processus documentaires, son objectif est de développer l'écosystème partenarial d'Esker qui est l'un des trois grands axes stratégiques du groupe.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +2.66%