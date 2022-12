Esker : Midcap Partners débute le suivi à Achat

(AOF) - Midcap Partners a entamé le suivi d’Esker avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 184 euros. « L’anticipation de la fin du cycle de resserrement monétaire doit favoriser la surperformance d’un titre qui profite d’un modèle économique avec une forte récurrence (par ailleurs parfaitement adapté pour traverser les incertitudes macro actuelles) et une croissance à deux chiffres de ses revenus et de son EBIT », explique l’analyste.

Il ajoute que la visibilité apportée par un modèle de croissance récurrent et profitable devrait conduire le titre à profiter de multiples de valorisation plus élevés.

