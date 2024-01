Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: les analystes partagés suite à l'avertissement information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre Esker se replie mercredi à la Bourse de Paris suite à l'avertissement lancé la veille par le spécialiste de l'automatisation des processus, une alerte diversement accueillie par les analystes.



Le groupe lyonnais a annoncé hier soir avoir réalisé le meilleur chiffre d'affaires annuel de son histoire avec des revenus proches de 180 millions d'euros en 2023, soit une croissance de 14% à taux de change constant (+12% en données publiées).



Du fait de l'accélération du rythme de signatures de contrats liés à la réforme de la facturation électronique en France, ses coûts d'acquisition ont néanmoins été supérieurs aux attentes, ce qui impactera entre un et deux points la marge d'exploitation initialement attendue pour l'ensemble de l'année 2023, qui devrait finalement s'établir aux environs de 10%.



Si cet avertissement n'a pas échappé aux analystes couvrant la valeur, certains préfèrent se concentrer sur les bonnes nouvelles issues de la publication.



Chez Stifel, on retient ainsi le quatrième trimestre et l'année 'record' en termes de prises de commande, qui laissant présager selon eux d'une 'excellente visibilité' pour l'exercice 2024.



Alors que le cours de Bourse a grimpé de presque 30% ces trois derniers mois, le broker dit encore percevoir un potentiel de hausse sur le titre aux niveaux actuels.



Du point de vue des équipes d'Invest Securities, les prévisions communiquées pour 2024 - inférieures aux attentes - risquent de décevoir.



En raison du ralentissement économique, Esker a indiqué hier qu'il anticipait une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 12% et 14% cette année.



Les analystes d'Oddo BHF reconnaissent que ces estimations peuvent apparaître 'conservatrices', mais jugent qu'elles sont taillées pour être dépassées, ce qui les conduit à réitérer leur opinion 'surperformance' sur la valeur avec un objectif inchangé à 180 euros.



Conséquence, le titre n'accusait qu'un repli limité de l'ordre de 3% ce mercredi à la Bourse de Paris.





