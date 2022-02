Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: le titre surperforme après un avis d'analyste positif information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la dématérialisation des documents Esker grimpe de 2,6% ce mardi à la Bourse de Paris après une note d'analyse positive de Berenberg, qui loue les 'solides fondamentaux' de l'entreprise.



La banque allemande, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 400 euros, met notamment en avant les bonnes perspectives de croissance de la société.



'Nous pensons que le repli de l'ordre de 40% du cours de l'action depuis le début de l'année (dû à une rotation des valeurs 'growth' vers le segment value) a créé un point d'entrée rare sur une valeur de qualité qui ne déçoit presque jamais', souligne l'intermédiaire germanique.



Berenberg estime par ailleurs qu'Esker devrait être en mesure de dépasser ses objectifs au titre de l'exercice 2022.



Lors d'un récent entretien avec le COO Emmanuel Olivier, la société aurait en effet considéré que sa prévision de chiffre d'affaires de 155 millions d'euros pour l'exercice 2022 était 'prudente' et donc à sa portée.



Esker a dévoilé hier un assistant digital dédié aux services clients, qui classent les e-mails en fonction de leur catégorie (commandes, demandes de prix, demandes de disponibilité).



Une fois triées, les demandes sont traitées à l'aide d'un modèle de courrier électronique prédéfini.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris +3.79%