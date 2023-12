Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: le titre monte, retour sur la liste de Portzamparc information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Esker poursuit sa trajectoire haussière mercredi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Portzamparc ont ajouté le titre à leur liste de petites moyennes et capitalisations préférées ('High Five').



Dans une note de recherche, le bureau d'études déclare s'attendre une croissance organique de 14,5% en 2023, en ligne avec les prévisions (entre 14% et 15%) fournies par le spécialiste de la dématérialisation des processus clients et fournisseurs.



Au-delà de la forte progression des prises de commandes attendue au second semestre de l'année, Portzamparc dit anticiper une amélioration de la marge du groupe, à 12% en 2024 puis 14,5% en 2025, contre une estimation de seulement 10% pour 2023.



Pour les analystes, qui maintiennent leur recommandation d'achat avec un objectif de cours de 174 euros, soit un potentiel haussier de 25%, le concepteur de logiciels présente un profil résistant dans un environnement économique incertain.



Soutenu par ces commentaires, le titre Esker progressait de 1,7% mercredi matin, ce qui porte à plus de 12% ses gains sur le mois écoulé. Il accuse néanmoins un repli de près de 10% depuis le début de l'année.





