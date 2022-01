Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: le titre décroche malgré des chiffres records information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - L'action Esker décroche de plus de 9% vendredi à la Bourse de Paris bien que le spécialiste de la dématérialisation des factures ait annoncé une activité commerciale 'record' au titre du 4ème trimestre 2021.



Dans un communiqué publié hier soir, Esker dit avoir signé le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant allégrement le seuil des 130 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.



Ses ventes annuelles se sont établies à 133,7 millions d'euros, soit une croissance de 20% à taux de change constant et de 19% en données publiées.



Sur le seul 4ème trimestre, Esker a généré un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 millions d'euros, en croissance de 16% en données publiées et de 14% à taux de change constant.



Pour 2022, Esker dit attendre une solide croissance organique à deux chiffres, ce qui devrait amener son chiffre d'affaires annuel aux alentours de 155 millions d'euros.



Malgré cet optimisme, l'action du spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion chutait lourdement vendredi matin sur le marché parisien.



'Une nouvelle fois, Esker publie des performances supérieures aux attentes, mais la valorisation actuelle (PE 2021-22-23 de 143x-99x-83x) pourrait limiter la réaction boursière dans le contexte actuel de hausse des taux', prévenaient les analystes d'Invest Securities suite à la publication.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris -9.35%