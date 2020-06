Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : lancement d'une solution de Supplier Management Cercle Finance • 15/06/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Esker, éditeur de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, annonce ce soir le lancement d'une nouvelle solution de Supplier Management intégrée à sa suite Procure-to-Pay (P2P). 'Ce nouveau développement vient compléter l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement en aidant les entreprises à gérer les informations sur leurs fournisseurs pendant toute la durée de leur collaboration', explique le groupe.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris -1.52%