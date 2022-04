Esker investit dans son partenaire américain LSQ

(AOF) - Esker, spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion, a réalisé un investissement stratégique dans son partenaire LSQ, l’un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions technologiques de paiement et de financement des fonds de roulement. Dans un premier temps, cet investissement prendra la forme d’une obligation convertible d’une valeur de 5 millions de dollars.

Il permettra de renforcer le partenariat entre LSQ et Esker et d'accélérer le développement commercial de leur solution commune de financement de la Supply Chain. Les partenaires ont convenu d'augmenter potentiellement la participation financière d'Esker dans LSQ en fonction de la progression de leurs activités communes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.