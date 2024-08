Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: immatriculation comme PDP par la DGFiP information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Esker annonce son immatriculation en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), dans le cadre de la réforme de la facturation électronique pour les entreprises françaises.



Pour obtenir cette immatriculation, la société a massivement investi dans une plateforme physique spécifique reposant sur du matériel redondant propriété d'Esker. Celle-ci est hébergée en France et opérée 24/7 par ses équipes.



En vue de devenir un acteur actif du changement, Esker a aussi déposé sa candidature en tant que PDP Pilote auprès de l'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE), en partenariat avec un groupe de 25 entreprises clientes de tailles et secteurs différents.





