Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : hausse de 40% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Esker publie au titre des six premiers mois de 2021 un résultat net en forte hausse de 40% à 7,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en progression de 53% à 9,2 millions, soit une rentabilité améliorée à 14% du chiffre d'affaires. A près de 64,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires du spécialiste des solutions de dématérialisation de documents augmente de 19% (+22% à taux de change constants), croissance qui s'accélère avec la reprise mondiale et les succès commerciaux. La croissance annuelle à taux de change constants devrait dépasser les 17% et le chiffre d'affaires passer la barre des 130 millions. En l'absence d'événement extérieur significatif venant pénaliser l'activité, les résultats de 2021 seront en forte progression.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +1.58%