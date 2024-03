Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: hausse d'activité mais recul des bénéfices en 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Esker publie un chiffre d'affaires de 178 ME en 2023, en hausse de 12% par rapport à 2022.



Malgré cette hausse d'activité, ce spécialiste de l'automatisation et des et de la dématérialisation des documents de gestion voit son résultat d'exploitation reculer de 16%, à 17,9 ME tandis que le résultat net ressort à 14,8 ME, en repli de 17%.



De son côté le FCF progresse de 57%, à 15,5 ME.



Sur un plan géographique, les zones Amériques et Europe sont les plus dynamiques avec une croissance respective de 15% et 14% de leur chiffre d'affaires. La zone Asie-Pacifique progresse également de 11% dans une conjoncture difficile.



Dans ce contexte, Esker anticipe pour l'exercice 2024, un chiffre d'affaires en croissance de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) avec une marge d'exploitation comprise entre 12 et 13% du chiffre d'affaires. Ces perspectives seront mises à jour à l'occasion des publications à venir, indique la firme.





