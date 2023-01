Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: en recul au lendemain d'un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Esker recule de 2%, ce mercredi, perdant ainsi la plus grande partie des gains engrangés l'après-midi de la veille à la suite d'un point d'activité, d'où est ressorti un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en croissance de 13% à 42,5 millions d'euros.



Réagissant à cette publication qualifiée de 'globalement en phase avec les attentes', Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de solutions de dématérialisation de documents, avec un objectif de cours ajusté de 185 à 190 euros.



'Si cette publication n'entraine pas d'effet momentum particulier, elle confirme la résilience du modèle et la capacité à maintenir un rythme de croissance à deux chiffres dans un environnement économique plus difficile', juge l'analyste.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris -1.90%