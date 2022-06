Esker : dividende de 0,60 euro par action et confirmation des objectifs

(AOF) - Fort de sa confiance dans sa stratégie et dans son positionnement de marché, Esker distribue à ses actionnaires un dividende de 0,60 euro par action, en progression de 20% par rapport à l’exercice précédent. Ce dividende représente 25% du résultat généré au cours de l’exercice 2021, en ligne avec la politique habituelle de distribution. La date de détachement de coupon a été fixée au 23 juin, avec une « record date » au 24 juin et sa mise en paiement interviendra le 27 juin.

Cette annonce a été faite à la suite de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Esker, qui s'est tenue le 15 juin 2022.

Jean-Michel Bérard, Président du Directoire, a confirmé qu'Esker maintenait, à ce stade, son objectif de croissance organique de 15% à 16% pour l'exercice 2022.

Les prises de commandes sont attendues en croissance à deux chiffres sur 2022, dans la lignée de la performance réalisée au premier trimestre.

Sur cette base, la rentabilité s'établira à un niveau similaire à celui des exercices antérieurs et le résultat net sera donc à nouveau en progression sensible.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.