Esker: distribution d'un dividende en baisse de 15%

(CercleFinance.com) - A l'issue de son AG du 19 juin, Esker fait part de la distribution à ses actionnaires d'un dividende de 0,65 euro par action, en baisse de 15% par rapport à l'exercice précédent, mais conforme à sa politique consistant à verser 26% du résultat net.



La mise en paiement interviendra le 26 juin et les actionnaires détenant leurs titres au nominatif ou nominatif administré, depuis deux ans au moins, se verront attribuer une prime de fidélité de 10%, soit un dividende majoré à 0,71 euro par action.



Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé la nomination d'Ameeta Soni au conseil de surveillance, nomination qui 'réaffirme l'engagement d'Esker à promouvoir le développement durable, la mixité et les bonnes pratiques de gouvernance'.





Valeurs associées ESKER 178,50 EUR Euronext Paris 0,00%