Esker: discussions avec Bridgepoint sur une possible offre

(CercleFinance.com) - Réagissant à un article de presse daté du 9 août révélant que Bridgepoint Group envisage de lancer une offre publique d'achat sur lui, Esker confirme être en discussions avec cette société d'investissement britannique concernant une offre éventuelle.



Il explique que ces discussions s'inscrivent dans sa démarche d'évaluation régulière de ses options, 'incluant la recherche de nouveaux actionnaires stratégiques, mais aussi la poursuite de son parcours remarquable en tant qu'entreprise cotée en bourse'.



'Il n'y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier de celle-ci', prévient le groupe de logiciels, qui s'engage à 'tenir le public informé de tout développement significatif à ce sujet'.





