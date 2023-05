Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: des changements dans la gouvernance information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Esker annonce des promotions au sein de ses équipes managériales, l'intégration de nouveaux membres à son comité exécutif ainsi que la constitution d'un comité exécutif associé 'afin de rajeunir sa gouvernance et de soutenir ses ambitions de croissance'.



Membre du comité exécutif depuis 2021, Claire Valencony est promue en tant que directrice adjointe des opérations monde. Elle aura la responsabilité de l'ensemble des filiales du groupe hormis les États-Unis qu'Emmanuel Olivier continuera de superviser.



Deux nouveaux membres viennent renforcer la direction en place en qualité de membres invités du directoire, à savoir Nicolas Mougin, nommé directeur des services support et consulting international, et Ari Widlansky, directeur des alliances stratégiques monde.





