Esker : dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Esker gagne près de 2% avec des propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 265 euros, suite à un roadshow multi-zone avec le management de la société de solutions de dématérialisation de documents. 'Nous restons convaincus de la qualité du dossier, qui offre une forte résilience dans le contexte actuel (maturité du SaaS dans le Cloud, visibilité, récurrence), et des perspectives de croissance intactes, voire renforcées par la crise sanitaire', juge ainsi l'analyste.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +1.19%