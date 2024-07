Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: dans le vert après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Esker gagne près de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024 en croissance de 14% à 51,5 millions d'euros, dans le haut de sa fourchette-cible annuelle (+12-14% hors acquisitions et effets de change).



Sur le trimestre écoulé, son chiffre d'affaires SaaS (Software-as-a-Service) a augmenté de 13% pour représenter 82% de l'activité du groupe, celui des abonnements ayant progressé de 32% pour représenter 53% de l'activité SaaS.



Si la direction a maintenu sa prévision annuelle de croissance des revenus, Stifel estime que la dynamique confirme sa vision que le groupe de logiciels devrait être en mesure de faire mieux et de relever sa cible à 15% au second semestre.



'Esker n'est pas totalement immunisé face à la crise politique en France, mais sa publication solide montre à nouveau qu'il demeure l'un des meilleurs titres de croissance et de qualité parmi les PME françaises', selon le broker qui reste à 'achat' sur le titre.





Valeurs associées ESKER 189,60 EUR Euronext Paris +2,16%