Esker: croissance de 14% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Esker annonce un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2024 en croissance de 14% à 51,5 millions d'euros, dans le haut de la fourchette visée par la société de logiciels en début d'exercice (+12-14% hors acquisitions et effets de change).



Sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires SaaS (Software-as-a-Service) a augmenté de 13% pour représenter 82% de l'activité du groupe, celui des abonnements ayant progressé de 32% pour représenter 53% de l'activité SaaS.



Dans un contexte de prises de commandes 'exceptionnelles', Esker maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de 2024, précisant qu'à ce niveau d'activité, sa marge d'exploitation sera comprise entre 12 et 13% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées ESKER 185,60 EUR Euronext Paris 0,00%