Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: contrat avec Suntory Beverage & Food Spain information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - Esker annonce accompagner désormais Suntory Beverage & Food Spain, 'l'un des leaders mondiaux du marché des boissons, connu pour ses marques comme Schweppes, La Casera, TriNa et Sunny Delight', pour digitaliser ses commandes et son service client.



'L'entreprise a choisi Esker afin de limiter les interventions manuelles et les erreurs de traitement, mais aussi pour optimiser sa chaîne logistique en fonction de son modèle de distribution', explique le spécialiste français de la dématérialisation de documents.



La solution Esker de gestion des commandes clients utilise le machine learning pour automatiser les tâches répétitives et à faible valeur. Grâce à l'intelligence artificielle, le service client de Suntory économise 3.400 heures de tâches administratives par an.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris -2.00%