Esker : collaboration avec Grant Thornton en Italie

(AOF) - Esker a annoncé, en partenariat avec Grant Thornton Italie, que The Space Cinema, leader du marché cinématographique italien, a choisi Esker pour automatiser le traitement de ses factures fournisseurs, ses notes de frais et son poste client. " Cette collaboration fructueuse a accompagné The Space Cinema dans son parcours de transformation digitale en automatisant ses principaux processus financiers : ses factures fournisseurs et clients ainsi que ses notes de frais ", explique le spécialiste des solutions d’automatisation des cycles de gestion.

" The Space Cinema a réalisé des progrès considérables en matière d'efficacité, de délais et de coûts ", souligne Esker.

