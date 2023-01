Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: choisi par The Space Cinema en Italie information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Esker annonce avoir été choisi, en partenariat avec le cabinet Grant Thornton Italie, par The Space Cinema, leader du marché cinématographique italien, pour automatiser le traitement de ses factures fournisseurs, ses notes de frais et son poste client.



La transformation digitale de The Space Cinema s'est opérée en trois phases. En 2011, l'entreprise a mis en oeuvre la solution On-Premise d'Esker afin d'optimiser les processus de traitement des factures fournisseurs, avant de migrer dans le cloud en 2021.



Elle a ensuite décidé d'adopter en 2018 sa solution d'automatisation de gestion du poste client pour automatiser une autre partie de ses processus comptables, puis, en 2021, celle de gestion des notes de frais pour automatiser les dépenses de ses employés.





