Esker: candidat pour devenir plateforme de dématérialisation

(CercleFinance.com) - La société Esker annonce aujourd'hui s'être officiellement portée candidate pour devenir Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).



En demandant l'immatriculation PDP, attribuée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), Esker continue d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique tout en leur garantissant la conformité à la réglementation sur la facturation électronique.



Forte de son expertise en matière de gestion des cycles Source-to-Pay et Order-to-Cash et de son ancrage international, l'éditeur lyonnais apportera à ses clients et à ses partenaires toutes les ressources nécessaires à une mise en oeuvre fluide et rapide de la réforme de la facturation 2024.









