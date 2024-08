Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: bien orienté sur des discussions avec Bridgepoint information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Esker s'adjuge près de 3%, alors que l'éditeur de logiciels pour processus documentaires a confirmé, en réaction à des rumeurs de presse, être en discussions avec la société d'investissement britannique Bridgepoint Group concernant une offre éventuelle.



Il explique que ces discussions s'inscrivent dans sa démarche d'évaluation régulière de ses options, et qu'il 'n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier de celle-ci'.



Cette nouvelle 'est de nature à renforcer l'attrait spéculatif sur le titre et à soutenir une dynamique boursière déjà bien orientée depuis le début de l'année', selon Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 220 euros.





Valeurs associées ESKER 228,60 EUR Euronext Paris +3,91%