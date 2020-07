Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : bien orienté avec une note de broker Cercle Finance • 28/07/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Esker gagne plus de 2% avec le soutien de Berenberg qui initie une couverture à 'achat' avec un objectif de cours de 165 euros, l'appréciant pour 'sa forte capacité à capturer de la croissance sur le marché en progression structurelle de la facturation électronique'. 'De plus nous estimons que sa forte génération de cash-flow et sa position de bilan permettent un potentiel de hausse de l'ordre de 20% pour le BPA grâce à des opérations de croissance externe', ajoute le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +1.97%