Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Esker grimpe de 4% avec le soutien de Stifel qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours laissé à 175 euros, jugeant le recul du titre de près de 25% en trois mois 'exagéré' compte tenu des fondamentaux de la société.



Le broker s'attend à ce que le spécialiste de la dématérialisation de documents affiche pour le premier trimestre 'une croissance solide des revenus' et pense que le ralentissement des prises de commandes au cours de 2023 semble être bien intégré dans le cours de Bourse.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris +4.20%