Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: bien orienté après l'obtention d'un brevet américain information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Esker grimpe de 4% à la suite de l'obtention par le spécialiste de la dématérialisation de documents, d'un brevet auprès du Bureau Américain des Brevets (U.S. Patent & Trademark Office) pour sa technologie d'automatisation du découpage de lots documentaires.



Cette technologie d'intelligence artificielle nouvellement brevetée d'automatisation du découpage de lots documentaires permet de 's'attaquer aux tâches récurrentes, chronophages et fastidieuses du back office'.



En investissant dans ces technologies, Esker accélère le traitement des factures fournisseurs pour améliorer la relation fournisseur et augmenter la productivité ainsi que la satisfaction des équipes comptables en les libérant de tâches à faible valeur ajoutée.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris +3.06%