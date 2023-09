Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: baisse de 26% du bénéfice net semestriel information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Esker publie un bénéfice net en baisse de 26% à 7,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023, avec une rentabilité opérationnelle de 11,2% pour un chiffre d'affaires de près de 87,9 millions, en progression de 15% (+16% à taux de change constants).



Le spécialiste des solutions d'automatisation de processus réglementaires revendique des prises de commandes en hausse de 18%, 'portées par la performance de l'Europe hors France avec notamment de très beaux contrats signés en Allemagne et au Royaume-Uni'.



Pour 2023, Esker continue de prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 14 et 15% (hors variations de change), et estime qu'à ce niveau de chiffre d'affaires, sa rentabilité opérationnelle serait comprise entre 11,5 et 12,5% des ventes.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris -9.28%