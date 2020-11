Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker : annonce un partenariat avec Birlasoft Cercle Finance • 23/11/2020 à 18:21









(CercleFinance.com) - Esker etBirlasoft s'allient pour proposer la suite complète d'automatisation Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) d'Esker partout dans le monde. Birlasoft a choisi Esker pour sa solution intégrant des technologies d'Intelligence Artificielle capable d'éliminer rapidement les tâches inefficaces et répétitives, tout en s'intégrant aux principaux ERP à l'échelle internationale. Birlasoft devient ainsi le tout premier partenaire d'implémentation de l'ensemble des solutions P2P et O2C d'Esker. Les clients de Birlasoft sont pour la plupart de grands acteurs du secteur de l'industrie qui présentent des exigences particulières liées à leurs systèmes ERP.

Valeurs associées ESKER Euronext Paris +0.67%