Esker: annonce son dividende et confirme ses perspectives information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 18:11









(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'assemblée générale de ses actionnaires, Esker a annoncé la distribution d'un dividende de 0,60 E par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 20% et confirmé sa dynamique de croissance pour 2022.



Jean-Michel Bérard, Président du Directoire, est revenu sur les performances de la société au cours de l'exercice 2021 qui a vu ses activités fortement progresser: le chiffre d'affaires et le résultat net ont affiché des hausses respectives de 19% et de 24%.



Jean-Michel Bérard a confirmé qu'Esker maintenait, à ce stade, son objectif de croissance organique de 15% à 16% pour l'exercice 2022 sans intégrer les éventuels effets devises positifs ou l'acquisition de Market Dojo.



Les prises de commandes sont attendues en croissance à deux chiffres sur 2022, dans la lignée de la performance réalisée au premier trimestre.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris +4.10%