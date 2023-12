Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: à nouveau récompensé par EcoVadis information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Esker annonce avoir été à nouveau récompensé par EcoVadis pour ses engagements sur le plan Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) en décrochant son plus haut niveau de distinction, à savoir la médaille de Platine.



L'éditeur de logiciels affiche d'ailleurs un score en progression de sept points par rapport à 2022 en raison d'améliorations sensibles sur les volets social et éthique, reconnaissance qui le place dans le top 1% des entreprises évaluées, tous secteurs confondus.



Esker se classe aussi parmi les leaders du classement EthiFinance ESG Ratings avec un score de 75/100. 'Ces résultats en nette progression, démontrent que l'ambitieuse feuille de route ESG de la société continue de s'exécuter avec succès', affirme-t-elle.





