Esker: à nouveau distingué par EcoVadis et Gaïa Research

(CercleFinance.com) - Esker annonce avoir été à nouveau distingué par EcoVadis et par Gaïa Research, avec 'des notations élevées qui soulignent ses efforts constants d'amélioration sur le plan environnemental, social et de gouvernance (ESG)'.



Évalué depuis plusieurs années par EcoVadis, le groupe affiche un score global de 74/100, en progression de 26 points depuis 2017, et se place ainsi dans le top 5% des entreprises évaluées, tous secteurs confondus.



Esker obtient aussi 68/100 pour la campagne Gaïa Research 2022, qui porte sur l'évaluation de ses données extra-financières. Cette note, en progression régulière depuis 2019, se compare à une moyenne nationale de 54/100.





