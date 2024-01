Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ESI Group: retrait obligataire mis en oeuvre le 26 janvier information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 12:39









(CercleFinance.com) - Le retrait obligatoire des actions ESI Group aura lieu le vendredi 26 janvier au prix unitaire de 155 euros, apprend-on mercredi dans un avis financier.



L'opération portera sur les 113.593 actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires, 1,84% du capital et 3,62% des droits de vote théoriques.



L'américain avait lancé l'an dernier une offre publique d'achat (OPA) sur le spécialiste de la modélisation prédictive et du prototypage virtuel, à l'issue de laquelle il détenait 98,2% du capital et 96,4% des droits de vote.



La radiation des actions du marché réglementé d'Euronext Paris interviendra en même temps que la mise en oeuvre du retrait obligatoire, soit le 26 janvier.





