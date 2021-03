Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ESI Group : résultat net positif en 2020 Cercle Finance • 17/03/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - ESI Group publie un résultat net positif à 1,4 million d'euros au titre de 2020, malgré une baisse de 52% du résultat opérationnel à quatre millions, pour un chiffre d'affaires en recul de 9,3% à 132,6 millions d'euros (-8,7% à taux de changes constants). 'Compte tenu du défi créé par la crise de la Covid pour générer du chiffre d'affaires, ESI Group a mis en place un plan d'actions pour réduire ses coûts opérationnels totaux de 6,6%', indique-t-il, prévenant que la plupart ne porteront leurs fruits qu'en 2021. La société de solutions de prototypage virtuel s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 soit compris entre 52 et 55 millions d'euros comparé à 54,9 millions d'euros au premier trimestre 2020.

Valeurs associées ESI GROUP Euronext Paris -0.20%