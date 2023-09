Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esi Group: recul de 59% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels de prototypage virtuel Esi Group publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net en recul de 59,2% à 5,7 millions d'euros, avec une marge d'EBIT ajusté stable à 30,9% du chiffre d'affaires.



A périmètre constant, le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 5% pour atteindre 83,3 millions d'euros (+7% à taux de changes constants), une croissance portée par l'activité de licences qui a représenté environ 92% du total.



La société souligne en outre que ses revenus récurrents annuels (licences hors contrats perpétuels et avant chiffre d'affaires différé) ont augmenté de 13,1% à taux de changes constants (+11,2% en données publiées), à 80,2 millions.





