ESI Group : position renforcée pour Mme Loriot de Rouvray

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 9 août 2021, Amy Sheldon Loriot de Rouvray (Lawrence) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 août 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% des droits de vote de la société ESI Group et détenir 9,97% du capital et 14,56% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte du transfert de la moitié de ses actions par Alain de Rouvray au profit de Amy Sheldon Loriot de Rouvray (Lawrence).

Valeurs associées ESI GROUP Euronext Paris +0.33%