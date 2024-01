Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ESI Group: plus de 2,6 millions d'actions apportées à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 8 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Keysight Technologies Netherlands BV, elle a reçu en dépôt 2.627.248 actions ESI Group.



Au total, l'initiateur de l'OPA détient donc 6.055.000 actions ESI Group représentant autant de droits de vote, soit 98,16% du capital et au moins 96,38% des droits de vote de cette société de logiciels de prototypage virtuel.



Il déposera, dans les dix jours de négociation à compter de la publication de cet avis, une demande de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire aux mêmes conditions financières. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.





