Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ESI Group: les perspectives rassurent, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 12:26









(CercleFinance.com) - ESI Group gagne plus de 3% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir rassuré sur ses prévisions à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2022.



Le groupe de logiciels, spécialisé dans la modélisation prédictive et le prototypage virtuel, dit avoir dépassé son objectif d'EBIT ajusté en 2022 grâce à la forte croissance de son chiffre d'affaires tiré des licences.



A 15,1 millions d'euros, son EBIT ajusté a augmenté de 75,1% par rapport à l'année précédente, donnant une marge d'EBIT ajusté de 11,6%, contre 6,8% en 2021, à comparer avec un objectif compris entre 9% et 11%.



Le chiffre d'affaires annuel à périmètre courant s'est établi à 133,9 millions d'euros l'an dernier, soit une hausse de 1%, dont +0,1% à taux de change constant.



Pour 2023, ESI dit viser une croissance du chiffre d'affaires de 5% à 7% à changes constants, pour une marge d'EBIT ajusté de 13% à 15%, tout en se déclarant 'en bonne voie' pour réaliser les objectifs du plan OneESI 2024.





Valeurs associées ESI GROUP Euronext Paris +3.13%